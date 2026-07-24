Haberler

Togg'un Almanya Satışları ve Gelecek Planları

Togg'un Almanya Satışları ve Gelecek Planları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg, Almanya'da 2026'nın ilk yarısında 197 araç satarak toplam satışını 337 adede çıkardı. CEO Gürcan Karakaş, leasing seçeneğinin eklenmesiyle satışların artmasını beklediklerini ve kompakt SUV T6X modelinin 2027 ortasında tanıtılacağını duyurdu.

Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg, Almanya pazarında 2026 yılının ilk yarısında 197 araç satışı gerçekleştirdi. Satışların 162 adedini T10X, 35 adedini T10F oluşturdu. 2025 eylülünde Almanya'ya giriş yapan Togg'un toplam satışı 337 adede ulaştı. Şirket, 2026 sonuna kadar ilk 1.000 aracı Trumore üzerinden satmayı hedefliyor.

CEO Gürcan Karakaş, kiralama seçeneğinin henüz sunulmamasının satışları etkilediğini belirterek önümüzdeki aylarda leasing seçeneğinin ekleneceğini açıkladı. Acente modeliyle satış ve servis ağının genişletilmesi planlanıyor. Togg, Avrupa'da büyüme için kompakt SUV T6X modelini 2027 ortasında tanıtmayı hedefliyor. CATL LFP bataryalı T6X'in daha uygun fiyatlı olması ve yıllık 110 bin adet satılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş

Öldürmeden önce son fotoğraf! Katil tanıdık çıktı
Yeni Parti bundan sonra ne yapacak? Eski vekilden ezber bozan çıkış

Yeni Parti bundan sonra ne yapacak? Eski vekilden ezber bozan çıkış
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

Evine kamera taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu