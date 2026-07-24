Togg, Almanya’da 2026’nın ilk yarısında sadece 197 araç satabildi

Togg, geçtiğimiz yıl Almanya pazarına giriş yapmış ve T10X ile T10F modellerini satışa sunmuştu. Ancak resmi verilere göre 2026’nın ilk 6 ayında sadece 197 adet satış gerçekleştirildi. Bu rakam, 2026’nın ilk 4 ayında 113 olan satışın üzerinde olsa da beklenen performansın oldukça gerisinde kaldı.

Almanya’daki düşük satışlara rağmen Türkiye’de Togg’a olan ilgi yüksek seviyelerde devam ediyor. 2026’nın ilk yarısında ülkemizde 21 bin 248 adet satıldı. Togg’un 2023’te piyasaya çıkışından bu yana toplam satış adedi ise 105 bini aştı.

Kaynak: Haber Merkezi