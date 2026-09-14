Tesla, ikinci nesil Roadster'ın tanıtım tarihini açıkladı
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Elektrikli spor otomobil 1 Ekim 2026'da resmen tanıtılacak; model 2017'den bu yana defalarca ertelenmişti.
Tesla, uzun süredir beklenen ikinci nesil Roadster modelinin tanıtım tarihini duyurdu. Şirket, cumartesi günü resmi X hesabından elektrikli spor otomobilin yakında kamuoyuna gösterileceğini açıkladı.
İlk kez Kasım 2017'de tanıtılan model, yıllar içinde defalarca ertelenen takvimiyle gündeme geldi. Tesla'nın son açıklamasına göre yeni Roadster, 1 Ekim 2026 Perşembe günü resmen tanıtılacak.
Kaynak: Haber Merkezi