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Tesla 2026 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Tesla 2026 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı
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Tesla'nın 2026'nın ikinci çeyreğindeki geliri yıllık %26 artarak 28,24 milyar dolar oldu ancak net kâr %5 gerileyerek 1,11 milyar dolara indi. Araç teslimatları %25 artışla 480 bin adede ulaştı, enerji depolama geliri yükseldi. Şirket Cybercab üretimine başladığını duyurdu.

Tesla, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 28,24 milyar dolara ulaştı ve analist beklentilerini aştı. Ancak düzeltilmiş hisse başına kâr, 33 sent olarak açıklanarak beklentilerin altında kaldı. Net kâr yüzde 5 gerileyerek 1,11 milyar dolar olurken, faaliyet kârı yüzde 57 düşüşle 398 milyon dolara indi.

Tesla’nın araç teslimatları yüzde 25 artarak 480 bin 126 adede yükseldi. Otomotiv gelirleri yüzde 23 artışla 20,5 milyar dolar oldu ancak emisyon kredisi gelirleri 146 milyon dolara geriledi. Otomotiv brüt kâr marjı yüzde 16,3 olarak gerçekleşti. Şirketin yatırım harcamaları yıllık bazda yüzde 142 artarak 5,79 milyar dolara ulaştı ve negatif serbest nakit akışı bildirildi.

Enerji depolama geliri yüzde 13 artarak 3,14 milyar dolara yükseldi. Tesla, Cybercab’in üretimine Teksas’taki fabrikasında başladığını ve robotaksi hizmetini birçok şehirde genişlettiğini duyurdu. Full Self-Driving abonelikleri yıllık yüzde 56 artışla 1,48 milyona ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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