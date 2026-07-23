Haberler

Tayland, 80.000 Aracın Elektrikliye Dönüşümü İçin 24 Milyar Bahtlık Planı Değerlendiriyor

Tayland, 80.000 Aracın Elektrikliye Dönüşümü İçin 24 Milyar Bahtlık Planı Değerlendiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland, yaşlanan ulaşım araçlarını elektrikli araçlarla değiştirmek için 24 milyar bahtlık bir plan değerlendiriyor. Plan, sübvansiyonlar, düşük faizli krediler ve vergi teşvikleri içerecek. Hükümet, yerli EV üretimini teşvik ederek otomotiv sektöründeki konumunu korumayı hedefliyor. Taksi ve ticari araçlara öncelik verilecek, günlük geri ödeme kolaylıkları sağlanacak.

Tayland, yaşlanan ulaşım araçlarını elektrikli araçlarla (EV) değiştirmek için 24 milyar bahtlık bir planı değerlendiriyor. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Siripong Angkasakulkiat, ilk teklifin ticari taşıtları hedef aldığını ancak yardımın tüm araç kategorilerine genişletilmesinin düşünüldüğünü belirtti. Plan, sübvansiyonlar, düşük faizli krediler ve vergi teşvikleri gibi çeşitli destek biçimlerini içerebilir.

Tayland, Güneydoğu Asya'nın en büyük otomotiv üretim merkezi olmasına rağmen, 2024'te yurt içi araç satışları 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. Hükümet, EV üretimini ve benimsenmesini teşvik etmek için vergi indirimleri ve teşvikler sunarak bölgesel otomotiv üretimindeki konumunu korumayı hedefliyor. Şimdiye kadar, BYD ve Great Wall Motor gibi Çinli firmalar da dahil olmak üzere 4 milyar doların üzerinde yatırım çekildi.

İş dünyası grupları, teşviklerin yerli üretim EV'lere yönelik olması gerektiğini savunuyor. Tayland Sanayi Federasyonu'ndan Surapong, yerli EV üretiminin daha fazla istihdam ve vergi geliri sağlayacağını belirtti. Taksi ve ticari araçlar için destek planlanırken, finanse edilen kredilerle günlük geri ödemelerin düşürülmesi hedefleniyor. Planın bu yıl içinde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova'da savaş uçağı düştü
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu

Bir ilimizin tarihini sil baştan değiştirecek keşif
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...

Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...
Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

Haberi duyan harekete geçti! On binlerce kişi e-Devlet'e akın etti
Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket
Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...