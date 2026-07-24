Alo 193 ile trafik ve kasko hasar ihbarı tek merkezde toplanıyor

SEDDK, zorunlu trafik sigortası ve kasko süreçlerindeki anlaşmazlıkları önlemek için eylem planının son adımı olarak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni (OHİM) hayata geçirdi. Daha önce hesaplama standartlaştırması, akıllı eksper atama sistemi gibi adımlar atan kurum, şimdi 1 Eylül 2026'dan itibaren tüm sigorta şirketlerini tek bir sistem altında toplayacak.

Vatandaşlar, kaza veya hasar durumlarında artık ilgili sigorta şirketini tek tek aramak yerine ihbarlarını doğrudan Alo 193 hattına yapabilecek. İlk aşamada sadece trafik sigortası ve kasko ihbarları kabul edilecek. Ayrıca araç sahipleri, kaza sonrası kendilerini rahatsız eden yasa dışı aracı yapıları da bu hat üzerinden SEDDK'ye bildirebilecek. Böylece hak kayıplarının önlenmesi ve süreçlerin doğrudan sigorta şirketleri ile hak sahipleri arasında yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi