PARIVARTAN Projesi: Delhi-NCR'de Eski Kamyon ve Otobüsler Çevre Dostu Araçlarla Değiştiriliyor

Merkezin, eski BS-IV kamyon ve otobüslerin daha az kirleten yeni BS-VI ticari araçlarla değiştirilmesini öngören PARIVARTAN Projesi, 14 Temmuz'da Delhi-NCR için başlatılmasının ardından ivme kazandı. Resmi açıklamaya göre, 1.300'den fazla kişi projeden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Proje kapsamında, 42 banka ve finans kuruluşu araç kredilerinde faiz desteği sağlamak üzere anlaşma yaptı. Ayrıca, 15 otomobil üreticisi ile uygun yararlanıcılara indirim sunmak için mutabakat zaptı imzalandı. Projenin toplam mali desteği 9.585 crore rupi olup, bunun 5.041 crore rupisi merkezi hükümet bütçesinden karşılanıyor.

Uygun yararlanıcılar, yeni BS-VI veya daha sıkı normlara uygun dizel, CNG veya elektrikli araç satın aldıklarında; 5 yıl boyunca araç kredilerinde yüzde 5 faiz indirimi, 10 yıl süreyle yüzde 100 yol vergisi muafiyeti ve tescil ücreti muafiyeti ile üreticilerden en az yüzde 8 indirim gibi teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca, BS-VI dizel veya CNG araç alanlara 5 yıl boyunca aylık 1.200 ila 4.800 rupi arasında yakıt kuponu, elektrikli araç alanlara ise 64.000 ila 2.56 lakh rupi arasında tek seferlik teşvik verilecek.

PARIVARTAN Projesi, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi ve Haryana, Rajasthan ile Uttar Pradesh'in NCR bölgelerinde kayıtlı 2 lakh'dan fazla kamyon ve otobüsün BS-VI veya daha sıkı normlara uygun ya da elektrikli araçlarla değiştirilmesini hedefliyor. Proje, Ulusal Başkent Bölgesi Planlama Kurulu tarafından finanse ediliyor ve Karayolu Taşımacılığı ve Otoyollar Bakanlığı tarafından uygulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi