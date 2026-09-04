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ÖTV muafiyetli sıfır otomobil: İşte engellilere özel avantajlı 13 model

ÖTV muafiyetli sıfır otomobil: İşte engellilere özel avantajlı 13 model
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Türkiye'de engelli vatandaşların yararlanabildiği ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçlar belli oldu. Bazı modellerde sağlanan avantaj, bir otomobil fiyatına denk geliyor.

Türkiye'de ÖTV muafiyetli sıfır otomobil alımı; %90 ve üzeri engelliler ile özel tertibat şartı aranan %40-89 ortopedik engelli vatandaşları kapsıyor. Hak sahipleri, 10 yılda bir kez yerli üretim şartını sağlayan binek araçları ÖTV'siz satın alabiliyor. Mevzuata göre en az %40 yerlilik oranı bulunan sedan, hatchback, SUV, hibrit ve elektrikli otomobiller muafiyet kapsamına giriyor.

ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek 13 model açıklandı. Bazı modellerde muafiyet tutarı bir otomobil parasını aşıyor. Bu durum, engelli vatandaşlar için önemli bir maddi avantaj sağlıyor ve bütçe planlamasında belirleyici oluyor. Güncel fiyat listeleri, yerlilik şartını karşılayan farklı segmentlerdeki araçlardan oluşuyor. Engelli vatandaşlar, bu araçları 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV ödemeden edinebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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