PLI programı otomobile 44 bin crore yatırım çekti, 67 bin istihdam sağladı

Yeni Delhi, 4 Ağu (SocialNews. XYZ) Ağır Sanayi Bakanlığı, otomobil ve bileşenlerine yönelik Üretim Bağlantılı Teşvik (PLI) programının Mart 2026 itibarıyla 44.326 crore rupi yatırım çektiğini ve 67.820 kişiye istihdam sağladığını açıkladı. Program, FY20 baz yılına göre 52.414 crore rupi ek satış sağlarken, 2.386,36 crore rupi teşvik ödendi.

Ülke genelinde uygulanan program, gelişmiş otomotiv teknolojilerinin yerli üretimini teşvik ederek Hindistan'ı küresel otomotiv değer zincirinde güçlendirmeyi amaçlıyor. Teşvik almak isteyen şirketlerin en az %50 Yerel Katma Değer (DVA) sağlaması gerekiyor. 28 Temmuz 2026'ya kadar 18 başvuru sahibi, 155 Gelişmiş Otomotiv Teknolojisi (AAT) ürünü için DVA sertifikası aldı.

Bakanlık, %20'den fazla etanol karışımlı araçlar için ayrı bir teşvik politikası bulunmadığını, bu konuda veya elektrikli araçlara yönelik bir çalışma yapılmadığını açıkladı. Hükümet, su sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve çiftçi çıkarlarını dengeleyen bir yaklaşımla etanol karışımını destekliyor. Ulusal Biyoyakıt Politikası kapsamında şeker kamışı, mısır, hasarlı tahıllar ve kırık pirinç gibi çeşitli hammaddelerden etanol üretimine izin veriliyor. Ayrıca, daha az su tüketen mısır gibi ürünlere yönelik çeşitlendirme teşvik ediliyor. 2024'te oluşturulan uzman komitenin su gereksinimleriyle ilgili tavsiyeleri uygulamada dikkate alınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi