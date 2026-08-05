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Otomobil Piyasasında Durgunluk: Satışlar Sert Düştü

Otomobil Piyasasında Durgunluk: Satışlar Sert Düştü
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Otomobil satışları ilk 6 ayda 638 bin 965'e gerilerken temmuzda 80 bin 786'ya düştü. Yüksek kredi faizleri ve kısa vadeler alımı durdurdu, sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat farkı rekor kırdı. Uzmanlar eylülde hareketlenme bekliyor.

Otomobil satışları geçen yıla kıyasla keskin bir düşüş yaşadı. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim. İlk 6 ayda satılan araç sayısı 638 bin 965 iken, temmuz ayında sadece 80 bin 786 araç satılabildi.

İşletme sahibi Ersin Kavaklıoğlu, "Şu anda geçen yıllara göre en durgun dönemi yaşıyoruz" dedi. Mesut Şahin ise piyasanın en az yüzde 25 daraldığını, kredi faizlerinin yüksekliği ve vade sürelerinin kısalığı nedeniyle tüketicinin araç alımından uzaklaştığını ifade etti.

Sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat farkı da büyüdü. Kavaklıoğlu örnek olarak, 2023 model bir aracın bayideki sıfır fiyatının 4 milyon 400 bin lira, kendilerinde ise hatasız ve boyasız haliyle 2 milyon 790 bin lira olduğunu, bu kadar büyük bir farkın daha önce görülmediğini söyledi.

Uzmanlar, durgunluğun devam etmeyeceğini, hareketlenmenin okulların açılmasıyla birlikte eylül-ekim aylarında başlayacağını öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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