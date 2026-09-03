Haberler

Modi: Hint Otomotiv Sektörü Küresel Pazarda Daha da Büyüyebilir

Modi: Hint Otomotiv Sektörü Küresel Pazarda Daha da Büyüyebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başbakan Modi, sektörün küresel varlığını genişletebileceğini belirterek, otomotiv endüstrisinin enerji verimliliği ve teknolojik dönüşümüne vurgu yaptı; serbest ticaret anlaşmaları ve reformlarla üretim yeteneklerinin güçlendiğini ifade etti.

Yeni Delhi, 3 Eylül: Başbakan Narendra Modi, 66. SIAM Yıllık Konvansiyonu'na gönderdiği mesajda, Hindistan'ın otomotiv endüstrisinin, güçlenen üretim yetenekleri ve serbest ticaret anlaşmalarının sağladığı uluslararası pazarlara daha geniş erişimle küresel varlığını daha da genişletebilecek konumda olduğunu belirtti.

Modi, otomotiv sektörünün enerji verimliliği, enerji çeşitliliği, teknoloji ve ileri üretim tarafından yönlendirilen temel bir dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, Hindistan'ın yeni nesil mobiliteye doğru ilerlerken endüstrinin yenilik yapmaya devam etmesi çağrısında bulundu.

Son serbest ticaret anlaşmalarının uluslararası pazarlara daha fazla erişim sağladığını vurgulayan Modi, Hindistan'ın ekonomik büyümesi ve genişleyen altyapısının mobiliteye olan talebi artırdığını, daha iyi bağlantı ve daha verimli lojistiğin maliyetleri düşürerek Hint üretimini daha rekabetçi hale getirdiğini söyledi.

Modi, daha temiz mobiliteye geçişe de dikkat çekerek, şarj altyapısının hızla genişlemesinin elektrikli araçların daha fazla benimsenmesini teşvik ettiğini ve yenilik için yeni fırsatlar yarattığını belirtti. Ayrıca, gereksiz yasaların ve uyumlulukların kaldırılması dahil iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik reformların endüstriye yeni ivme kazandırdığını, Üretimle Bağlantılı Teşvik (PLI) Planı ve Make in India gibi girişimlerin otomotiv endüstrisinin üretim yeteneklerini güçlendirdiğini ifade etti.

Geleceğe bakıldığında Modi, endüstriyi yenilik yapmaya, mükemmelliği sürdürmeye ve 'Viksit Bharat' için cesur bir yol haritası çizmeye çağırdı. Bu yolculuğun, mobilite sektörü için dönüştürücü fırsatlar ve önemli büyüme yaratacağını, ulaşımı ulusal kalkınmanın kilit bir ayağı olarak güçlendireceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonları ilgilendiren oran açıklandı! Tüm hesaplar değişecek
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

10 denizci aranırken yeni gelişme! Jandarma hepsini gözetime aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı hunharca katledildi
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

14 ülke Halep'te buluşuyor: Suriye için tarihi kalkınma hamlesi
Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi

Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi