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Mercedes'in Yetenek Avcısı Red Bull'a Geçiyor

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Mercedes'in, Kimi Antonelli ve George Russell'ı keşfeden yetenek avcısı Gwen Lagrue, takımdan ayrılarak rakibi Red Bull'un sürücü gelişim programını yönetmek üzere katıldı. Emekli olan Helmut Marko'nun yerine geçecek olan 50 yaşındaki Fransız'ın sözleşmesinin sonlandırılması için iki takım görüşmeler yapıyor.

Mercedes'in Kimi Antonelli'yi keşfeden yetenek avcısı Gwen Lagrue, takımdan ayrılarak rakibi Red Bull'a katılıyor. 50 yaşındaki Fransız, Red Bull'un sürücü gelişim programını yönetecek ve emekli olan Helmut Marko'nun yerine geçecek.

Mercedes ve Red Bull, Lagrue'nun sözleşmesinin sonlandırılması için görüşmeler yapıyor. Mercedes'teki rolü, mevcut genç sürücü programında küçük bir yeniden yapılanma ile doldurulacak. Bradley Lord, takım patron yardımcılığına terfi etti.

Lagrue, on yıldır Mercedes için çalışıyor ve George Russell ile Kimi Antonelli gibi yetenekleri keşfetti. Antonelli, ikinci sezonunda F1 şampiyonasında lider durumda.

Kaynak: Haber Merkezi
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