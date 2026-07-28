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Mercedes-Benz'den Çin'deki Rekabet Vurgusu: Otomobil Karı %94 Düştü

Mercedes-Benz'den Çin'deki Rekabet Vurgusu: Otomobil Karı %94 Düştü
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Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle 704 milyon avro değer düşüklüğü yazdı. Şirketin net karı çeyreklik bazda artsa da, otomobil bölümü temel kazançları %26 gerileyerek 909 milyon avroya indi. Çin'de araç teslimatları %30 düşerken, şirket yıllık satışlarda %7,5'e varan daralma bekliyor.

Premium Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Salı günü otomobil işindeki karın düştüğünü bildirdi. Şirket, Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle 704 milyon avro değer düşüklüğü yazdı. Çeyrek dönem net karı yüzde 13,5 artarak 1,09 milyar avroya yükselse de, otomobil bölümünün temel kazançları yüzde 26 düşüşle 909 milyon avroya geriledi.

Mercedes, Çin yatırımlarının değerinde yazdığı değer düşüklüğünün dahil edilmesiyle otomobil karının neredeyse yüzde 94 düştüğünü açıkladı. Şirket, Çin pazarının stratejik önemini koruduğunu ancak yoğun rekabet, zayıf talep ve model değişikliklerinin satışları etkilediğini belirtti. Ayrıca, araç teslimatları Çin'de çeyrekte yüzde 30 düştü.

Mercedes-Benz, Çin'deki zayıflık nedeniyle yıl için satışların 2025 seviyesi olan 132,2 milyar avroya göre yüzde 7,5'e kadar daralmasını bekliyor. Bu, önceki sabit satış büyümesi tahmininden bir düşüşü işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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