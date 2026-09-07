Jaguar Land Rover 4.000 Kişilik İşten Çıkarma Planını Açıkladı

Jaguar Land Rover (JLR), küresel işgücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 4.000 kişilik işten çıkarma planını duyurdu. İngiliz lüks otomobil üreticisinin gönüllü işten ayrılma programı, Avrupa otomotiv endüstrisini sarsan bir dönemde geldi. Şirket, bu adımın yalnızca birkaç gün öncesinde Alman devi Volkswagen'in 50.000 kişilik yeni işten çıkarma kararı aldığını açıklamıştı.

JLR, aylardır süren siber saldırı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sektör genelinde uyguladığı tarifelerin yarattığı kaosun etkisiyle karşı karşıya. Ayrıca Avrupa, ABD ve Japonya'daki dünyanın en büyük otomobil üreticileri, Çinli üreticilerin güçlü rekabeti ve elektrikli araçlara geçiş için büyük yatırım ihtiyacı nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. JLR CEO'su PB Balaji, 'Otomotiv endüstrisi, yoğun rekabet ve devam eden jeopolitik belirsizlik ortamında teknolojik değişimle birlikte önemli zorluklarla karşı karşıya' dedi.

Balaji, önümüzdeki 12 ayda beş yeni ürün piyasaya süreceklerini, markalarının gücünden yararlanmaya devam edeceklerini ve diğer pazarların yanı sıra Kuzey Amerika'ya yeniden odaklanarak çift haneli gelir büyümesi elde etmek istediklerini söyledi. Şirket ayrıca 1,7 milyar sterlinlik maliyet tasarrufu hedeflediğini açıkladı. JLR çalışanlarının büyük bölümü, yaklaşık 34.000 kişi, İngiltere'de bulunuyor. Şirket, yönetim rollerinin risk altında olduğunu belirtirken, yerel medya kesintilerin çoğunun İngiltere'de olacağını aktardı.

İngiltere İş Bakanı Jonathan Reynolds'un bu hafta iş kayıplarını görüşmek üzere JLR yöneticileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Balaji, 'Etkilenen çalışma arkadaşlarımız için bu zor bir haber olacak; herkese özen, adalet ve saygıyla destek olmaya kararlıyız' ifadelerini kullandı. Yeniden yapılandırma, geçen yıl JLR'nin İngiltere'deki üretimini durduran ve finansal durumunu ciddi şekilde etkileyen büyük bir siber saldırının ardından geliyor.

Hindistan'ın Tata Motors şirketine ait olan JLR, saldırı nedeniyle üretimi bir aydan fazla durdurmak zorunda kalmıştı ve bu durum şirkete 260 milyon sterline mal oldu. ABD tarifelerinin de etkisiyle şirket, Mart'ta sona eren mali yılında 244 milyon sterlin zarar açıkladı. Oysa bir önceki yıl 1,8 milyar sterlin net kar elde etmişti. JLR, 'Organizasyonumuzu daha da sadeleştirmeli, verimliliği artırmalı ve daha fazla dayanıklılık inşa etmeliyiz' dedi. Siber saldırının etkilerinden kurtulmak isteyen şirket, geçen hafta yeni tamamen elektrikli Range Rover için sipariş almaya başladı. Geçen hafta Volkswagen yönetimi ve sendikalar, on yıl sonuna kadar toplam 100.000 kişinin işten çıkarılması konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Şirket, bu yılın başlarında kararlaştırılan 50.000 kişilik kesintiye ek olarak yaklaşık 50.000 kişilik daha bir azaltma planını onayladı.

Kaynak: Haber Merkezi