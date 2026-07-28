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Hindistan EV Politikasında Yapısal Reformlar

Hindistan EV Politikasında Yapısal Reformlar
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Merkez hükümet, elektrikli araç politikasında satın alma teşviklerini yerli üretim ve yapısal reformlarla birleştiriyor. FAME-II ve PM E-DRIVE gibi planlarla talep yanı desteklenirken, PLI planları yüksek teknoloji ve yerli katma değer zorunluluğu getiriyor.

Merkez hükümet, elektrikli araç politikasının satın alma teşviklerinin çok ötesine geçtiğini, talep tarafı desteğini yerli üretim, teknoloji benimseme ve kurumsal kapasiteyi güçlendiren yapısal reformlarla birleştirdiğini belirtti. Bakan Bhupathiraju Srinivasa Varma, FAME-II ve PM E-DRIVE gibi talep tarafı planlarının başlangıç maliyetlerini düşürürken, PLI planlarının Otomobil ve Gelişmiş Kimya Hücresi sektörlerinde yüksek teknoloji ve yerli katma değer zorunluluğu getirdiğini söyledi.

Aşamalı Üretim Programı, kritik EV bileşenlerinin yerli üretimini zorunlu kılarak yerlileştirme yol haritası sunuyor. FAME-II 11.500 crore rupi bütçeyle sona ererken, PM E-DRIVE 10.900 crore rupi ile başlatıldı. Otomobil ve ACC için PLI planları sırasıyla 25.938 ve 18.100 crore rupi bütçeye sahip. Hükümet, 2047 için belirli bir EV sayısı hedefi belirlemedi. Ayrıca, birçok eyalet kendi EV politikalarını duyurdu ancak fonlar talep odaklı olduğu için eyalet bazında tahsis edilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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