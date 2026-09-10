Hero Motors'un halka arzına 79-84 rupi fiyat aralığı

Hintli otomobil parçası üreticisi Hero Motors, halka arzı (IPO) için hisse başına 79 ile 84 rupi (0,8307-0,8833 dolar) arasında fiyat aralığı belirledi. Kamuya açık bir başvuru dosyasına göre Perşembe günü erken saatlerde ortaya çıkan bilgiye göre halka arz gelecek hafta başlayacak. Fiyat aralığının üst sınırında şirket yaklaşık 3.815 crore rupi, yani 401,16 milyon dolar değerleme arıyor.

105 milyon dolarlık halka arzın üç günlük hisse satışı 16 Eylül'de açılacak. Çıpa yatırımcılar ise 15 Eylül'de teklif verebilecek. Şirket 600 crore rupiye kadar yeni hisse ihraç edecek; mevcut hissedarlar da 400 crore rupiye kadar hisse satacak.

Müşterileri arasında BMW ve Ducati bulunan Hero Motors'un başında Pankaj Munjal var. Munjal ailesi, hacim bakımından Hindistan'ın en büyük iki tekerlekli araç üreticisi olan Hero MotoCorp'u yönetiyor.

Halka arzdan elde edilecek gelir, borcun azaltılması ve Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki tesisin büyütülmesi için ekipman alımının finanse edilmesinde kullanılacak. ICICI Securities, JM Financial ve DAM Capital halka arzın lider aracı kurumları olarak görev yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi