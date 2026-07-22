Emeklilere ÖTV Muafiyeti İçin Mevcut Şartlar ve Yeni Teklif

Mevcut uygulamada emeklilerin ÖTV muafiyetiyle sıfır araç alabilmesi için engelli sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. Engel oranı yüzde 90 ve üzerinde olanlar yaş ve emeklilik türü fark etmeksizin istisnadan yararlanabiliyor. Engel oranı yüzde 40-89 arası ortopedik engelliler ise özel tertibatlı araç kullanabilir ibaresi ile muafiyetten faydalanabiliyor. Ayrıca araç fiyatının her yıl belirlenen üst sınırı aşmaması ve beş yıl boyunca satılmaması gerekiyor.

TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi ise henüz yasalaşmadı. Teklife göre sadece 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamındaki Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkâr emeklileri, emeklilik tarihinden itibaren ilk beş yılda bir kez ÖTV'siz araç alabilecek. Alınan araç da beş yıl devredilemeyecek. Olası düzenlemede fiyat üst sınırı belirlenirse modeller arasında Fiat Egea, Hyundai i20, Renault Clio gibi araçların yer alabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi