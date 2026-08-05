Elektrikli ve Hibrit Araçlar Türkiye'de İlk Kez Pazarın Yarısını Aştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği pazartesi günü yaptığı açıklamada, elektrikli ve hibrit araçların yılın ilk yedi ayında Türkiye binek otomobil pazarının yarısından fazlasını ele geçirdiğini bildirdi. Derneğin konsolide verilerine göre, Türkiye'de binek otomobil satışları ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 12,1 azalarak 502 bin 712 adede gerilerken, hafif ticari araç tescil sayısı yüzde 5,1 düşüşle 136 bin 253 adet oldu.

Tam elektrikli, menzil uzatıcılı ve hibrit modellerden oluşan elektrikli araç satışları, toplam satışların yüzde 51,7'sini oluşturarak 259 bin 970 adede ulaştı. Benzinli otomobil satışları yüzde 19,8 azalarak 208 bin 46 adede gerilerken, pazar payı yüzde 45,3'ten yüzde 41,4'e düştü. Hibrit araç tescilleri yüzde 3,5 artışla 162 bin 924 adede çıkarken, payını yüzde 28'den yüzde 33'e yükseltti.

Tam elektrikli araçlar 93 bin 403 adede ulaşırken, menzil uzatıcılı modellerle birlikte toplam elektrikli araç sayısı 94 bin 46 adet ve pazar payı yüzde 18,1'den yüzde 18,7'ye çıktı. Dizel otomobil satışları yüzde 32 düşüşle 30 bin 790 adede gerileyerek pazar payını yüzde 7,9'dan yüzde 6,1'e indirirken, LPG'li araç satışları yüzde 4,1 artışla 3 bin 906 adet oldu.

Sektör uzmanları, dizel tescillerindeki keskin düşüşün temel olarak üreticilerin dizel motor üretimini küresel çapta sonlandırmasından kaynaklandığını söyledi. Yalnızca temmuz ayında elektrikli araç satışları 12 bin 715 adetle binek otomobil pazarının yüzde 20,4'ünü oluştururken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 düşüş gösterdi. Hibrit satışları temmuzda 20 bin 120 adet oldu ve pazarın yüzde 32,2'sini ele geçirdi.

Kaynak: Haber Merkezi