Hindistan'da E20 Etanol Tartışması: Politika mı, Bilim mi?

E20 benzin tartışması Hindistan'ı böldü. Etanol karışımlı yakıt gerçekten araç motorlarına zarar mı veriyor, yakıt verimliliğini düşürüyor ve tüketiciyi mi mağdur ediyor? Yoksa asıl hikaye başka bir yerde mi? Anand Ranganathan ve Aditi Prasad, Hindistan'ın etanol politikasını bilimsel verilerle inceliyorlar.

Milej ve motor aşınması en büyük endişe olmayabilir; asıl odak su güvenliği, tarım (şeker kamışı, pirinç, mısır), gıda-enerji rekabeti, çevresel maliyetler ve Hindistan'ın enerji güvenliği olmalı. Brezilya ve ABD'nin etanol harmanlaması, daha iyi yollar ve elektrikli araçların E20'den daha fazla yakıt tasarrufu sağlayıp sağlayamayacağı da tartışılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi