Çin Otomotiv Sektöründe Rekor Model Enflasyonu ve Yoğun Rekabet

Çin otomotiv sektörü, yeni model lansmanlarında daha önce görülmemiş bir hızla ilerliyor. Çok sayıda üreticinin satışlarını artırmak için peş peşe yeni araçlar piyasaya sürmesi, sektörde yoğun rekabete ve model enflasyonuna yol açtı.

Nikkei Asia'nın haberine göre BYD İcra Başkan Yardımcısı He Zhiqi, ocak-mayıs döneminde Çin'de 542 yeni modelin piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Bu, günde ortalama 3,6 yeni modele karşılık geliyor. Bazı günlerde ortalama aşılıyor; 16 Temmuz'da en az 8 otomotiv üreticisi aynı gün yeni araçlarını tanıttı ve bu gün 'Çılgın Perşembe' olarak anıldı.

Çinli otomobil üreticilerinin yurt dışı satışları artarken iç pazarda zorlu bir tablo oluştu. Ülkedeki toplam otomobil satışları yüzde 21, yeni enerjili araç satışları ise değişen vergi teşviklerinin etkisiyle yüzde 13 geriledi. Yoğun rekabet, üreticilerin maliyetlerini de artırdı; He Zhiqi durumu 'acımasız' olarak nitelendirirken, yeni bir otomobil geliştirmenin yaklaşık 1 milyar yuan (149 milyon dolar) maliyet yaratabildiğini söyledi.

Yeni modellerin piyasaya sürülmesinin ardından oluşan satış ivmesi, sürekli yeni araçların sunulması nedeniyle 3 ayı bile bulmadan sona eriyor. Bu baskı sektörün devlerini de etkiledi. BYD'nin satışları yılın ilk 6 ayında yüzde 16 gerileyerek şirketin 6 yıl sonra ilk kez yarıyıl satış kaybı yaşamasına neden oldu. Seres Group'un net zarar açıklaması beklenirken, Great Wall Motor'un net karının yaklaşık yüzde 60 düşebileceği öngörülüyor.

'Her ne pahasına olursa olsun büyüme' stratejisi sorgulanmaya başlandı. Nio CEO'su William Li, birçok hanenin artık bir otomobile sahip olduğunu belirterek sektörün yalnızca satış hacmine odaklanan geleneksel modelden uzaklaşması gerektiğini savunuyor. Bu değişimin daha düşük ama istikrarlı satışlar ve kontrollü yeni model lansmanı anlamına gelmesi bekleniyor. Ancak rekabet, üreticilerin geri adım atmasını zorlaştırıyor; şirketler rakiplerinin gerisinde kalmamak için yarışı sürdürürken yüzlerce yeni modelin aynı anda pazara girmesi ürün ömrünü kısaltıyor.

Kaynak: Haber Merkezi