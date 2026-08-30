Çin Yeni Enerjili Araçları Küresel Pazarda Yükselişte

Bu yıl düzenlenen 47. Bangkok Uluslararası Otomobil Fuarı'nda BYD'nin standı ziyaretçilerle doldu. Çin yapımı yeni enerjili araçlar (NEV) dünya genelinde tüketicilerin ilgisini çekiyor. Güneydoğu Asya'da popüler modeller için uzun kuyruklar oluşurken, Avrupa'da beş Çinli üreticinin Mayıs ayında 31 ülkede sattığı araç sayısı geçen yıla göre yüzde 64 arttı. Brezilya, Çin'in NEV ihracatında en büyük pazar haline gelirken, BYD'nin buradaki fabrikası 100 bininci aracını üretti.

Çin Otomobil Üreticileri Derneği verilerine göre, Çin'in araç ihracatı 2013'te 977 bin adetten 2025'te 7,1 milyon adede yükseldi. NEV ihracatı ise 2020'de 69 bin adetten 2025'te 2,6 milyon adede çıktı. Bu yılın ilk yedi ayında toplam araç ihracatı 6,14 milyon adede ulaşırken, NEV ihracatı Haziran'da 523 bin adetle toplamın yüzde 50'sini aştı. Chery, BYD ve SAIC küresel pazarda öncü rol oynarken, NIO, XPeng ve Leapmotor gibi yeni nesil elektrikli araç üreticileri de premium pazarlara açılıyor.

İhraç edilen araçların kalitesi ve fiyatları yükseldi. Örneğin BYD'nin ATTO 3 modeli Çin'de 120 bin yuan civarında satılırken Avrupa'da 300 bin yuanın üzerinde fiyatlanıyor. Çinli üreticiler, farklı pazarlara yerel koşullara göre uyarlanmış stratejiler geliştiriyor. SAIC, denizaşırı Ar-Ge ve satış ekipleri kurarken, BYD Brezilya'da araştırmadan üretime kadar entegre bir yapı oluşturdu. Ayrıca Stellantis ve Leapmotor ortaklığı, CATL ile Octopus Energy'nin batarya değişim teknolojisi gibi iş birlikleri, Çin teknolojisinin küresel kabulünü gösteriyor.

Küresel genişleme kolay olmuyor. Türkiye, AB, ABD ve Meksika farklı dönemlerde Çin elektrikli araçlarına yüksek gümrük vergileri uyguladı. Buna rağmen Çinli üreticiler dayanıklılık gösteriyor. Örneğin Geely, Malezyalı Proton'a yatırım yaparak teknoloji ve tedarik zinciri desteği sağlıyor. Çin NEV'lerinin küreselleşmesi, özellikle Global South ülkelerindeki tüketicilere uygun fiyatlı, kaliteli ve çevre dostu araçlar sunuyor. Brezilya ve Güney Afrika'dan olumlu kullanıcı deneyimleri de bunu doğruluyor.

Kaynak: Haber Merkezi