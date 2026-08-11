Çin'de otomobil ihracatı yüzde 88 arttı, iç pazar daraldı

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, Temmuz'da yurt dışına otomobil sevkiyatı yıllık yüzde 88 artarak 918 bin adede ulaştı. Bu, ülkede üretilen araçların yüzde 41'inin ihraç edildiğini gösteriyor; geçen yıl bu oran yüzde 21'di.

İhracattaki güçlü artış, toplam binek araç perakende satışlarının yüzde 21 düşüşle 1,46 milyon adede gerilemesiyle tezat oluşturdu. İçten yanmalı motorlu araç satışları yüzde 41 azalırken, yeni enerjili araç satışları yüzde 3,9 geriledi. İç pazardaki fiyat savaşı, artan maliyetler ve teşviklerin çekilmesi üreticileri zorluyor.

BYD, 173 bin 721 araç ihraç ederek yeni enerjili araçlar kategorisinde en büyük ihracatçı oldu; Tesla ise Şanghay'dan 66 bin 330 araç gönderdi. Leapmotor, aylık satış hacmi 100 bini aşarken yurt içi perakende satışı 83 bin 698 ile Çin'in en çok satan üçüncü markası oldu. CPCA, yüksek hammadde maliyetleri ve süregelen indirimlerin karlılığı sınırladığını ve üreticilerin ihracata bağımlı hale geldiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi