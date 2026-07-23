Bosch Fren Sistemleri Bursa Fabrikası'nda Planlı Üretim Duruşu

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa'daki üretim tesislerinde 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında üretimi geçici olarak durdurma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu kararın her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen planlı yıllık izin uygulaması ve tesis genelindeki periyodik bakım çalışmaları kapsamında alındığını belirtti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan resmi bildirimde, bakım ve izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından fabrikadaki üretimin 10 Ağustos 2026 tarihinde yeniden başlayacağı kaydedildi. Şirket yetkilileri, bu planlı sürecin operasyonel faaliyetlerin sürekliliği veya tedarik zinciri üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi