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Avrupa'da otomobil pazarı ilk yarıda büyüdü, elektrikli araç payı arttı

Avrupa'da otomobil pazarı ilk yarıda büyüdü, elektrikli araç payı arttı
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Avrupa Birliği'nde yılın ilk yarısında yeni otomobil kayıtları yıllık %5,7 artış gösterdi. Tam elektrikli araçların pazar payı %20,7'ye yükselirken, hibrit modeller %37,3 ile en çok tercih edilen segment oldu. Benzinli ve dizel araçların payı ise %29,7'ye geriledi.

Avrupa Birliği genelinde yılın ilk yarısında yeni otomobil kayıtları yıllık yüzde 5,7 artış gösterdi. Özellikle haziran ayındaki güçlü talep, sektörün jeopolitik risklere rağmen pozitif büyüme kaydetmesini sağladı.

Tam elektrikli araçlar pazar payını artırarak yüzde 20,7'ye ulaştı ve en hızlı büyüyen segmentlerden biri oldu. Hibrit modeller ise yüzde 37,3'lük payla en çok tercih edilen araç tipi olmaya devam etti.

Benzinli ve dizel araçların payı yüzde 29,7'ye gerileyerek yüzde 30 eşiğinin altına düştü. Sektör temsilcileri, teşviklerin sürmesi ve şarj altyapısına yapılan yatırımların elektrifikasyonu hızlandırdığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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