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Avrupa'da Elektrikli Araçlar Benzinli ve Dizeli Geride Bıraktı

Avrupa'da Elektrikli Araçlar Benzinli ve Dizeli Geride Bıraktı
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2026'nın ilk yarısında Avrupa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların pazar payı %30'u aştı ve benzinli-diesel araçları geçti. Tesla Model Y öncü rol oynarken, Çinli üreticiler hızla büyüyor.

Avrupa Birliği'nin 2026 yılının ilk altı ayına ait tescil verilerine göre, tamamen elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillerin toplam pazar payı ilk kez benzinli ve dizel araçları geride bıraktı. Tamamen elektrikli araçlar %20,7 pazar payına ulaşırken, şarj edilebilir hibritler %9,8'lik pay ekledi. Buna karşılık benzinli ve dizel motorlu otomobillerin toplam pazar payı geçen yılki %37,8 seviyesinden %29,7'ye geriledi.

Haziran 2026'da Batı Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model Y oldu (23.664 adet). Onu Tesla Model 3 (9.380), Skoda Elroq (6.859), Renault R5 (6.831) ve Skoda Enyaq (6.321) izledi. Çinli üreticilerin AB pazarındaki payı Haziran'da %6'dan %10'a yükseldi; Leapmotor %496, Chery %271, BYD %199 büyüdü. Alman üreticilerin payı %37,3'e geriledi. İskandinav ülkelerinde elektrikli araç pazar payı %67'ye ulaşırken, Doğu Avrupa'da %8'de kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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