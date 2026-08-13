AutoCanada 2. Çeyrek Geliri Arttı, Kar Marjı Geriledi

AutoCanada Inc., 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelir, önceki yılın aynı dönemindeki 1,34 milyar dolara kıyasla 1,42 milyar dolar olarak gerçekleşti. Brüt kar 207,1 milyon dolar olurken, önceki yıl bu rakam 225,4 milyon dolar seviyesindeydi. Net kar 12,1 milyon dolara gerilerken, seyreltilmiş hisse başına net kar 0,46 dolar oldu. Düzeltilmiş FAVÖK ise 64,4 milyon dolardan 52,1 milyon dolara düştü ve FAVÖK marjı yüzde 4,8'den yüzde 3,7'ye geriledi.

Şirketin CEO'su Samuel Cochrane, açıklamasında 2026'ya bayilik performansını istikrara kavuşturma, operasyonel yürütmeyi iyileştirme ve bilançoyu güçlendirme odaklı girdiklerini belirtti. Sektör talebinin zayıf kaldığını ve beklenen kullanılmış araç marj baskısının karlılığı etkilediğini ifade eden Cochrane, kullanılmış araç satış verimliliği, perakende birim başına kullanılmış araç karı ve organizasyonel değişikliklerden elde edilen verimlilikteki iyileşmelerin cesaret verici olduğunu söyledi. Ayrıca çarpışma platformunun direncinin devam ettiğini vurguladı.

Bayilik görünümüne ilişkin olarak, Kanada'da yeni hafif araç talebinin ikinci çeyrekte zayıf kaldığı bildirildi. Sektör satışları yıllık bazda yaklaşık yüzde 2 düşerken, Nisan'da yüzde 6,0, Mayıs'ta yüzde 1,7 düşüş ve Haziran'da yüzde 1,9 artış kaydedildi. 2026'nın ilk altı ayında satışlar önceki yılın altında kaldı. Yönetim, yüksek araç fiyatları, finansman maliyetleri ve ekonomik belirsizliğin tüketici satın alma gücünü etkilemeye devam ettiğini ve yılın geri kalanında talebin zayıf kalmasını beklediğini açıkladı. Yıl sonu için Kanada satış tahmini yaklaşık 1,9 milyon adet olup, 2025'e göre yüzde 4 düşüş öngörülüyor.

İkinci çeyrek sonuçları, kullanılmış araç hacimlerinde artış, envanter devir hızında iyileşme ve finans ile sigorta brüt karındaki yükseliş gibi bazı alanlarda erken ilerlemeye işaret etti. Kullanılmış perakende araç satışları yıllık bazda yüzde 10 arttı ve envanter günleri 63'ten 54'e düştü. Ancak kullanılmış araç karlılığı, eski envanterin erimesi nedeniyle tarihsel seviyelerin altında kaldı. Yeni perakende araç satışları yıllık bazda yüzde 8 azalırken, yeni araç envanter günleri 76'dan 79'a yükseldi. Servis ve yedek parça performansı da düşük kaldı; yönetim bu alanı önemli bir fırsat olarak görüyor.

Yönetimin bayilik operasyonları için öncelikleri arasında yeni ve kullanılmış araç satış verimliliğini artırmak, kullanılmış araç brüt karını restore etmek, envanter disiplinini sürdürmek, sabit operasyon verimliliğini yükseltmek, finans ve sigorta uygulamalarını güçlendirmek, gider disiplinini korumak ve standart çalışma uygulamalarını yaygınlaştırmak yer alıyor. Şirket, ilk yarıda hayata geçirilen girişimlerin daha iyi finansal performans için güçlü bir temel oluşturduğuna inanıyor.

Çarpışma operasyonları tarafında, gelir yıllık bazda yüzde 5,3 azaldı ancak brüt kar yüzde 7,1 arttı ve brüt kar marjı yüzde 43,1'den yüzde 48,7'ye yükseldi. Şirket, Calgary, Thunder Bay ve Stratford'da yeni satın almalar gerçekleştirerek çarpışma ağını genişletti. ABD bayilik portföyünün elden çıkarılmasından şu ana kadar yaklaşık 106 milyon dolar brüt gelir elde edildi ve şirket, daha önce açıklanan 115-130 milyon dolar aralığındaki hedefe ulaşma yolunda ilerliyor. Ayrıca CFO'nun işe alınmasıyla yönetim ekibi tamamlandı ve sendikasyon kredi kolaylığı başarıyla tadil edilip uzatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi