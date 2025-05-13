DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Ataşehir'de Tamirhanede Otomobil Yangını

Ataşehir'de Tamirhanede Otomobil Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir tamirhaneye getirilen otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak tamirhanede büyük hasar oluştu. Olayda yaralanan veya ölen olmadı.

ATAŞEHİR'de tamirhaneye getirilen otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle tamirhanede de büyük hasar oluştu. Yangını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yangın, saat 10: 30 sıralarında Küçükbakkalköy Baş Öğretmen Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki tamirhanede meydana geldi. Bakım için tamirhaneye getirilen otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz geldi ve tamirhanede büyük hasar oluştu.

Yangını gören Mustafa Yiğit Kılıç, "Burada yemek yiyordum bir anda garajdaki araç alev almaya başladı. Daha sonra itfaiye araçları geldi müdahale etti. Gördüğüm kadarıyla yaralanan yok" dedi.

İsmail Gezici, "Dubaları gördüm, kapalı olan garajda yangın olduğunu söylediler. Neden olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

'BİR ANDA PATLAMA OLDU'

Tamirhane sahibinin komşusu olan Emrah Muratoğlu ise, "Ben burada çiğköfteciyim. Karşıdaki komşum bir anda bağırmaya başladı. Yangın tüpü istedi. Arkadaşlar yardıma koştu. Araç gazlı olduğu için herhalde bir anda parladı. Ondan sonra yangın büyüdü. Su falan döktüler ama bir anda bir patlama oldu. Yangın iyice aldı başını gitti, duvarlar dökülmeye başladı. Dükkan sahibinin de büyük ihtimalle maddi zararı büyük ama biz ona esnaf olarak yardımcı olacağız. Mağdur etmeyiz inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.