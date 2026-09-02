Türkiye'de Elektrikli Otomobil Satışları Ağustos'ta 11 Bin 878, 8 Ayda 105 Bin Adedi Aştı

EBS Danışmanlık verilerine göre, Ağustos 2026'da Türkiye'de 11 bin 878 adet sıfır elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Böylece yılın ilk sekiz ayındaki toplam satış 105 bin 255 adede ulaştı.

Ağustos ayında satış listesinin zirvesinde 2 bin 939 adetle yerli üretim Togg T10X yer aldı. Onu 1 bin 947 adetle Togg T10F takip etti. KG Mobility Torres bin 602 adetle üçüncü, Volvo EX30 805 adetle dördüncü, Citroen C3 Aircross ise 502 adetle beşinci sırada bulundu. İlk onda Kia EV3, BMW iX3, Tesla Model Y, Mercedes-Benz CLA ve Opel Frontera da listeye girdi.

Yıl genelinde de Togg'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Ocak-Ağustos döneminde T10X 17 bin 783, T10F ise 12 bin 951 adet satışa ulaştı. İki model toplamda 39 bin 734 adetle pazarın yüzde 29,2'sini oluşturdu. KG Mobility Torres 10 bin 204 adetle üçüncü, MINI Countryman 8 bin 105 adetle dördüncü, Volvo EX30 ise 5 bin 34 adetle beşinci sırada yer aldı. Opel Frontera, Tesla Model Y, Citroen C3 Aircross, BMW X1 ve Volvo EX40 da ilk onda kendine yer buldu.

Kaynak: Haber Merkezi