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Ağustos Otomobil Fiyatları: Toyota'da Dev İndirimler

Ağustos Otomobil Fiyatları: Toyota'da Dev İndirimler
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2026 Ağustos ayında otomobil devleri yeni fiyat listelerini açıkladı. Toyota, Corolla ve Land Cruiser'da milyonluk indirimlerle öne çıkarken, Fiat Egea'da zam ve indirim bir arada. Renault Boreal'da lansman fırsatları sürüyor, Dacia ise fiyatlarını sabit tuttu.

2026 Ağustos ayı itibarıyla otomobil devleri güncel fiyat listelerini yayımladı. Bazı markalar fiyatlarını sabit tutarken, Toyota gibi markalar dikkat çekici indirim kampanyalarıyla öne çıkıyor. Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesiyle birlikte fiyat artışları ve nakit indirim kampanyaları gündeme geldi.

Fiat Egea modellerinde Ağustos ayında hem zam hem nakit indirim sunuluyor. Egea Sedan 1.6 M. Jet 130 HP (Easy) 1.384.900 TL, Egea Cross 1.6 M. Jet 130 HP (Street) ise 1.850.500 TL'den satılıyor. Grande Panda elektrikli model 1.494.900 TL, Topolino ise 559.900 TL'ye geriledi.

Renault, yerli üretim SUV Boreal için lansmana özel indirimlerini sürdürüyor. Clio evolution plus 1.830.000 TL, Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.194.000 TL, Duster Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL, Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL ve Austral techno mild hybrid 2.875.000 TL olarak belirlendi.

Dacia, Ağustos'ta fiyatlarını büyük oranda sabit tuttu. Sandero essential TCe 100 1.299.000 TL, Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto 1.756.000 TL, Yeni Logan essential TCe 100 1.440.000 TL ve Jogger extreme Eco-G 120 auto 7 koltuklu 1.850.000 TL.

Toyota'nın kampanyası ise en dikkat çekici olanı. Corolla'da yaklaşık 1 milyon TL'ye varan indirimler var. Corolla 1.5 Vision Plus 1.850.000 TL, Corolla 1.5 Flame X-Pack 1.999.000 TL, Corolla Cross Hybrid 1.8 Flame 2.820.000 TL, C-HR Hybrid 1.8 Flame 2.250.000 TL. Land Cruiser Prado'da ise yaklaşık 5 milyon TL indirimle fiyat 14.700.000 TL'ye düştü.

Kaynak: Haber Merkezi
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