Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da öğrenci servis minibüsüyle otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 3 lise öğrencisi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Sağlık köyü yolundaki kavşakta meydana geldi. Ramazan İpek (40) yönetimindeki 68 HT 747 plakalı otomobil ile Musa Kazım Öngün'ün (24) kullandığı 68 S 0457 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rukiye Yoldaş (14), Cafiye Naz Özkulluk (14) ve Ezgi Potur (14) yaralandı.Yaralıları, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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