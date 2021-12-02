Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı - Haberler
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Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da öğrenci servis minibüsüyle otomobil, kavşakta çarpıştı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da öğrenci servis minibüsüyle otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 3 lise öğrencisi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Sağlık köyü yolundaki kavşakta meydana geldi. Ramazan İpek (40) yönetimindeki 68 HT 747 plakalı otomobil ile Musa Kazım Öngün'ün (24) kullandığı 68 S 0457 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rukiye Yoldaş (14), Cafiye Naz Özkulluk (14) ve Ezgi Potur (14) yaralandı.Yaralıları, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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