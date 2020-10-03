Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

03.10.2020 19:18 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:22
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra D-100 yolu Hendek Büyükdere mevkiinde meydana geldi. Kerim Yıldırtan yönetimindeki 54 FK 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Yıldırtan ve otomobildeki Cankut Çit yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırdı.


Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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