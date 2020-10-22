Otobüste yolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı

Edirne'de bir yolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.

Edirne'de bir yolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne - İstanbul seferini yapan otobüste yolcu E.H. (17), muavin Hakan.Ç'nin (31) yolculuk sırasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. E.H. taciz sırasında cep telefonuyla kaydettiği görüntülerini de polise teslim etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü soruşturmada muavin Hakan.Ç, Keşan'da kısa sürede yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Hakan.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel