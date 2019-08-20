Otobanda el yapımı motosiklet görenleri şaşkına çevirdi

20.08.2019 11:34

İngiltere'de trafik polisleri, otobanda seyir halindeki motorlu aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İngiltere'deki Bedfordshire polisi M25 otobanında hareket halindeki el yapımı motosikleti görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bütün kontrolleri yapılan motosiklete, yola çıkmasında herhangi bir kusur olmaması nedeniyle de herhangi bir ceza uygulanmadı.

BBC'nin haberine göre, Bedfordshire, Cambridgeshire ve Hertfordshire Yol Trafik Birimi Twitter hesabından aracın fotoğrafını paylaşarak "Böyle bir aracı yollarda çok sık görmüyoruz. Ancak denetimden sonra bu aracın yola devam etmemesi için herhangi bir kusur bulamadık" mesajını paylaştı. El yapımı motosikleti durduran polis memurlarından biri de, yollarda görev yaptığı 26 yılda böyle bir araca ilk kez rastladığını söyledi.

Polis sözcüsü elektrikle çalışan motosikletin, dayanıklı bir ahşap ve selo bant kullanılarak yapıldığını söyledi.

Kaynak: DHA