Oto galericiler yetki belgesi almaya çalışıyor Oto galericiler yetki belgesi almaya çalışıyor "40 gündür başvurumuz cevaplanmadı, Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz" Satıcılar sonuçlanmayan yetki belgesi başvurusundan muzdarip Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarına getirilen yetki belgesi düzenlemesinde bazı...

Oto galericiler yetki belgesi almaya çalışıyor

"40 gündür başvurumuz cevaplanmadı, Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz"

Satıcılar sonuçlanmayan yetki belgesi başvurusundan muzdarip

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarına getirilen yetki belgesi düzenlemesinde bazı galericiler başvurularının 40 gündür yanıtlanmamasından dolayı sıkıntı yaşıyor. Yetki belgesine ulaşamayan galericiler düzenlemenin yürürlüğe gireceği 1 Eylül tarihinin yaklaşmasından ve yetkililerden net bilgi alamamaktan yakınıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan ve resmi gazetede yayınlanan ikinci el araç satışına ilişkin düzenleme 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor. 1 Eylül'ün yaklaşmasına rağmen düzenleme ile ilgili detayları öğrenmek isteyen bazı otomotiv satıcıları yetkililerden net bilgi alamamaktan yakınıyor. Yeni düzenleme ile otomotiv satıcılarının yetki belgesine sahip olmaları isteniyor. Bazı galericiler ise yetki belgesi için başvuru yaptıklarını fakat başvurularının cevaplanmamasından dolayı sorun yaşıyor.

"Başvurumuzu yaptık, yaklaşık 40 gün oldu"

Yeni düzenleme ile ilgili bazı konuların iyi anlaşılmadığını belirten ikinci el otomotiv satıcısı Bekir Alkılıç, "1 Eylül itibariyle araç satışına ilişkin yeni kararların yürürlüğe gireceği duyuruldu. Bu kanunun çıkış sebebi bu işi yapan vergi mükellefi kişilerin haklarını korumak ve onların güvenli ticaret yapmalarını sağlamak. Bir diğeri ise vatandaşların araç alırken daha güvenli ticaret yapmasını sağlamaktı. Araç alım satımlarının hukuki şekilde olmasını devletin kontrol etmesi gerekliydi. Bu konularla ilgili bir kanun çıkartıldı, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Fakat bu yürürlüğe girecek kanun tam olarak anlaşılmadı. Galericilerin birçoğu gerekli bilgileri öğrenebileceği kurumlara ulaşamıyor. Geçen yıl galericiler yeterlilik belgesi diye bir belge aldılar. Bu evrak ile araç satışı yapabileceğimizi söylediler. Şu anda ise satış yapılacağında yetki belgesinin de olması lazım diyorlar, noterde yetki belgesinin numarası soruluyor. Biz yetki belgesi alımı için başvurumuzu da yaptık yaklaşık 40 gün oldu. 1 Eylül'de yeni düzenleme yürürlüğe girecek, bilgi karmaşasının giderilmesini yetkililerden bekliyoruz" dedi.

"Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz"

Yeni düzenlemenin galericilere kolaylık sağlamasını beklediklerini de dile getiren Alkılıç, "Yeni düzenleme ile vergi mükellefi galericilerin yasalar sonucu işlerinin kolaylaşacağı öngörülüyordu. Şu an ise bir karmaşıklık söz konusu. Yetki belgesi için başvurduk, belirsizlik yaşanan konular hakkında bilgi almak istiyoruz ama hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz. Yetkililerin yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapıp bu karışıklığın giderilmesini sağlamalı, bu durum galericiler üzerinde baskı oluşturuyor. Bilgi karmaşasının giderilip bu baskının otomotiv satıcıları üzerinden kalkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin anlaşılmayan bölümlerden birinin de ikinci el araç satışlarında alıcıya garanti verilmesi kısmı olduğuna değinen Alkılıç, "Sıfır araçlarda yetkili firma araçlara garanti veriyor. Araç bize satıldığında bir garantisi olmuyor. Biz tekrar bu aracı satacağımız zaman garantiyi neye göre vereceğiz. Bu konuların detaylı anlatılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA