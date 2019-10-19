Otizmli maratoncu 10 kilometre koştu

19.10.2019 12:23

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Batuhan Akgün (21), Türkiye'de 10 kilometreyi koşan ilk otizm hastası oldu. Yüzde 90 otizm raporu bulunan Batuhan'ın ailesinin hayali ise çocuklarının milli formayla yarıştığını görmek. Anne Selda Akgün büyük mücadelelerini anlatarak, "17-18 yıl önce otizm bu kadar bilinmiyordu. Otobüslerden bile neredeyse kovulduğumuz oldu. O durumlardan bugünlere geldi" dedi.

İzmir'de dünyaya gelen ve 3 yaşına kadar konuşamayan Batuhan'ın ailesi, toplumda yaygın bir inanış olan erkek çocuklarının geç konuştuğu yanılgısına düştü. 3 yaşından sonra konuşmaya başlayan ancak yine de kreşte arkadaşlarıyla iletişim kurmayan Akgün, öğretmenlerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine ailesinin hastanede yaptırdığı tetkikler sonucunda Batuhan'ın yüzde 90 otizmli olduğu anlaşıldı.

Kaynak: DHA