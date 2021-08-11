Otelde karantina başladı; günlük ücret 2 bin lirayı buluyor
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Otelde karantina başladı; günlük ücret 2 bin lirayı buluyor

Otelde karantina başladı; günlük ücret 2 bin lirayı buluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da karantina girecekler artık yurtlara değil valilik tarafından belirlenen 11 otele yerleştiriliyor.

İstanbul - DHA - İSTANBUL'da karantina girecekler artık yurtlara değil valilik tarafından belirlenen 11 otele yerleştiriliyor. Türkiye'de karantinaya alınacaklar kalacakları otellerin masrafını kendileri karşılıyor. Daha önce yurtlarda kalanlar günlük 80 lira verirken oteller ise günlük 400 ile 2 bin lira arasında değişen ücret talep ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan yolcular belirlenen otellerde karantina altına alınıyor.  2 Ağustos'tan önce karantina süreci için öğrenci yurtları kullanılıyordu. Yurtların günlük ücreti ise 80 liraydı. Ancak Avrupa ülkelerinde yapılan uygulama  gibi artık bu ülkelerden gelenler karantina sürecini belirlenen 11 otelde geçirmek zorunda. İstanbul seyahatine gelecekler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan karantina otellerine telefonla yada e-mail üzerinden rezervasyon yaptırılacak. Karantina otellerde ücret tarifesi ise günlük 400 ile 2 bin arasında değişiyor.

Ancak yüksek otel ücreti yolcuların tepkisine neden oluyor. Pakistanlı iş insanı Nayyar Zubaır, Ağustos başında Türkiye'ye geldi. Otel masrafından haberinin olmadığını belirten Zubaır, "Bize kimse kural değişikliğinden bahsetmedi. Biz buraya geldik ve bizi otele aldılar bizden karantina süreci için 2 bin dolar istendi" dedi. Avukat Yasemin Bal ise "Covid-19 döneminde yabancı ülkelerin bazılarına karantina koşulu getirildi. Bu ülkelerden bazıları Brezilya, Afganistan, Pakistan gibi ülkeler. Son 10 gün içerisinde yaşanan değişik bir hadise oldu.  Biletlerini alırken kendilerine 10 günlük karantina süresi içerisinde astronomik fiyatlarda kalmak zorunda kalacakları bildirilmedi. Ne zaman karşılarına çıkıyor havalimanına geliyorlar şöyle bir cevapla karşılaşıyorlar; 'Türkiye'de İstanbul'a indiğinizde tek bir otelde 2 bin liradan 10 gün ikamet etmek zorundasınız.' Türkiye'de günlüğü 2 bin liradan misafir edecek 8 yıldızlı bir otel İstanbul içerisinde yok. İnsanlar, havalimanında biletlerini yakıyorlar. Zubaır Bey, biletini yakmıyor durumu büyükelçiliğe bildiriyor. Dolayısıyla Türkiye'deki büyükelçi ve konsolosluklar içişleri bakanlığı ile takasa geçiyorlar ve günlük 2 bin liradan mecburi otel ücretlerini başka bir otelde günlük 300-400 liraya indirilmesini sağlıyorlar" diye konuştu

 


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Otelde karantina başladı; günlük ücret 2 bin lirayı buluyor
Otelde karantina başladı; günlük ücret 2 bin lirayı buluyor
Otelde karantina başladı; günlük ücret 2 bin lirayı buluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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