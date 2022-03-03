Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildi
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Ünlü arkadaşlarıyla otel çıkışında içki şişesini saklarken görüntülenen Jose Sosa, taraftarları kızdırdı. Yönetimin, yıldız futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktığı iddia edildi. Ancak antrenmandan gelen fotoğraf kafaları karıştırdı.
Jose Sosa'nın basına sızan fotoğrafları gündemi salladı. Otel çıkışında ünlü yakınlarıyla, elindeki içki şişesini saklarken görüntülenen yıldız futbolcu, taraftarların tepkisini çekti.
UZUN SÜREDİR HEDEFTE
Sarı-Lacivertli taraftarların performansı nedeniyle çok sık eleştirdiği futbolcu, yönetimin de hedefine girdi. Gazeteci Göktuğhan Argın'ın haberine göre; Sosa, süresiz kadro dışı kaldı.
GÖZLER TRABZON MAÇINDA
Sarı-Lacivertliler, pazar günü Kadıköy'de Trabzonspor'la kritik maça çıkacak. Jose Sosa'nın Trabzon maçında yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Kadro dışı bırakıldığı iddia edilen futbolcu, antrenmandan paylaşılan fotoğraflarda yer aldı.