Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildi

Jose Sosa'nın basına sızan fotoğrafları gündemi salladı. Otel çıkışında ünlü yakınlarıyla, elindeki içki şişesini saklarken görüntülenen yıldız futbolcu, taraftarların tepkisini çekti.

UZUN SÜREDİR HEDEFTE

Sarı-Lacivertli taraftarların performansı nedeniyle çok sık eleştirdiği futbolcu, yönetimin de hedefine girdi. Gazeteci Göktuğhan Argın'ın haberine göre; Sosa, süresiz kadro dışı kaldı.

GÖZLER TRABZON MAÇINDA

Sarı-Lacivertliler, pazar günü Kadıköy'de Trabzonspor'la kritik maça çıkacak. Jose Sosa'nın Trabzon maçında yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Kadro dışı bırakıldığı iddia edilen futbolcu, antrenmandan paylaşılan fotoğraflarda yer aldı.

Sosa bugünkü antrenman fotoğraflarında yer aldı

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