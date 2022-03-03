Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildi - Haberler

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Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildi

Haberler.com - Spor
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Ünlü arkadaşlarıyla otel çıkışında içki şişesini saklarken görüntülenen Jose Sosa, taraftarları kızdırdı. Yönetimin, yıldız futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktığı iddia edildi. Ancak antrenmandan gelen fotoğraf kafaları karıştırdı.

Jose Sosa'nın basına sızan fotoğrafları gündemi salladı. Otel çıkışında ünlü yakınlarıyla, elindeki içki şişesini saklarken görüntülenen yıldız futbolcu, taraftarların tepkisini çekti.

Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildi

UZUN SÜREDİR HEDEFTE

Sarı-Lacivertli taraftarların performansı nedeniyle çok sık eleştirdiği futbolcu, yönetimin de hedefine girdi. Gazeteci Göktuğhan Argın'ın haberine göre; Sosa, süresiz kadro dışı kaldı.

Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildi

GÖZLER TRABZON MAÇINDA

Sarı-Lacivertliler, pazar günü Kadıköy'de Trabzonspor'la kritik maça çıkacak. Jose Sosa'nın Trabzon maçında yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Kadro dışı bırakıldığı iddia edilen futbolcu, antrenmandan paylaşılan fotoğraflarda yer aldı.

Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildiSosa bugünkü antrenman fotoğraflarında yer aldı

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Jose Sosa, Spor, Haberler

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