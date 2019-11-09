Osmanlıspor: 2-1

09.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:58

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Sezgin Çınar (xx), Hüseyin Aylık (xx)

GİRESUNSPOR: Adriano (xxx), Uğur Akdemir (xxx), Mehmet Taş (xx) (Dk. 71 Renan x), Numan (xxx), Muhammed Bayır (xxx), Michel Landel (xx), Bekir (xxx), Del Valle (xx) (Dk. 89 Alperen), Ahmet İlhan (xxx), Özgür Can (xx), Raul Rusescu (xxx) (Dk.79 Tanase x),OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp (xx), Oğuz (xx), Mehmet Yiğit (xx), Atakan (xx), Tamer (xx), Jovan Blagojevic (xx) (Dk. 77 Barış x), Hasan (xxx), Okan (xx) (Dk. 69 Todorovic x), Mertan Caner (xx), Beykan (xx), Erdem (x) (Dk. 88 Yiğit)GOLLER: Dk. 69 (P) Raul Rusescu, Dk. 72 (KK) Oğuz ( Giresunspor ) - Dk. 12 Mertan Caner ( Osmanlıspor )SARI KARTLAR: Ahmet İlhan, Bekir (Giresunspor) - Atakan, Jovan, Mertan Caner, Ahmet Eyüp, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)

TFF 1'inci Lig'de Giresunspor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor'u 2-1 yendi.

3'üncü dakikada Bekir Yılmaz'ın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa Numan yükseldi ve kafayı vurdu, ancak top kaleyi bulmadı.11'inci dakikada topla buluşan Beykan ceza sahasına girmeden kaleyi yokladı, Adriano son anda kornere gönderdi.12'nci dakikada Jovan'ın köşe atışından ceza sahasına gönderdiği topa Mertan kafayı vurdu top filelerle buluştu: 0-1. 23'üncü dakikada Muhammed Bayır'dan topu kapan Beykan, Erdem'i topla buluşturdu. Sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top kaleyi bulmadı.38'inci dakikada savunmanın arkasına atılan topu Oğuz kovaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda Adriano topu kornere gönderdi.56'ncı dakikada iki rakibini birden oyundan düşüren Del Valle'nin kaleye çektiği şut, az farkla auta çıktı.69'uncu dakikada Bekir'in köşe atışından ceza sahasına gönderdiği top Mehmet Yiğit'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Rusescu topu filelerle buluşturdu: 1-1. 72'nci dakikada Ahmet İlhan'ın pasında topla buluşan Uğur Akdemir'in ortaladığı topu Oğuz Yıldırım kendi ağlarına gönderdi: 2-1.75'inci dakikada serbest atıştan Bekir'in ceza sahasına gönderdiği topa Ahmet İlhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA