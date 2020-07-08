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Osmaniye'de tasarım beceri merkezi ve atölyesi açıldı
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Osmaniye'de tasarım beceri merkezi ve atölyesi açıldı

Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar Projesi" kapsamında Tasarım Beceri Merkezi ve Atölyesi açıldı Vali Erdinç Yılmaz, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, kentte dezavantajlı kadın ve gençler için tasarım beceri merkezi...

Osmaniye'de tasarım beceri merkezi ve atölyesi açıldı
08.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:42

Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar Projesi" kapsamında Tasarım Beceri Merkezi ve Atölyesi açıldı

Vali Erdinç Yılmaz, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, kentte dezavantajlı kadın ve gençler için tasarım beceri merkezi ve atölyeleri kurulduğunu belirtti.

Merkezin kentte hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, "Bu atölyelerden ilimizdeki hanımların ve çocuklarımızın çok fayda göreceğine, burada aldıkları kurslar sayesinde yeteneklerini geliştireceklerine ve mesleki kapasitelerine katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Projenin yapılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da merkezin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenen proje kapsamında yapıldığını söyledi.

Albak, Tasarım Beceri Merkezinde seramik, resim, müzik, ses kayıt, küçük onarım ve teknoloji tasarımdan oluşan atölyeler bulunduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Tasarım Beceri Merkezi ve Atölyesinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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