Osmaniye'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan zanlı gözaltına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Çiyarlı köyünde Z.K. (70) ile oğlu Z.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K, oğlunu tüfekle ateş açarak yaraladı.

Ağır yaralanan Z.K, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Baba Z.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat