Osmaniye'de Sanayinin Geleceği Tartışıldı

Osmaniye'de milli teknoloji ve güçlü sanayi hamlesi yolunda sanayinin geleceği konulu çalıştay düzenlendi.



Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, polisevinde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, sanayicilerin, iş adamların ve girişimcilerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri için çalışma başlatıldığını belirtti.



Bu doğrultuda 2019-2021 yıllarını kapsayan yeni bir ekonomik program uygulandığını ifade eden Coşkun, bu programla kısa vadede bir finansal istikrar sağlanması, orta vadede de sürdürülebilir bir büyüme hedeflendiğini dile getirdi.



Sanayicilerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin, kentlerde kalkınma ajansları koordinesinde toplantıları gerçekleştirildiğini ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın koordinesinde finansmana erişim, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, üretim maliyetleri ve benzeri başlıklar altında sanayicilerimizin çözüm önerilerini tespit etmek istiyoruz. Bugünkü toplantımızda ilimizin sanayisi, yatırımları ve ticaretimizle ilgili sorunları görüşerek, çözüm önerileri getirilmesi noktasında istişarede bulunacağız. Burada tespit edilen hususları da bakanlığımıza ileteceğiz. Toplantımızın ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız da Osmaniye'nin son yıllardaki ekonomik gelişim süreci hakkında bilgi verdi.

Çalıştay sonunda katılımcıların görüş ve önerileri alındı.