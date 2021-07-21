Osmaniye'de kafası cam kavanoza sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Osmaniye'de kafasını cam kavanoza sıkıştıran kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Osmaniye'de kafasını cam kavanoza sıkıştıran kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Osmaniye Belediyesi İtfaiye Dairesi Kademe Amirliği Bakım ve Onarım Atölyesi'nde çalışan işçiler, başını cam kavanoza sıkıştırmış kedi yavrusu buldu.
İtfaiye ekipleri, kavanozu dikkatli şekilde kırarak kedi yavrusunu kurtardı.
Su içirilip mama yedirilen kedi yavrusu, daha sonra salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner