Osmaniye'de kafası cam kavanoza sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de kafası cam kavanoza sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Osmaniye'de kafası cam kavanoza sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kafasını cam kavanoza sıkıştıran kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaniye'de kafasını cam kavanoza sıkıştıran kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Dairesi Kademe Amirliği Bakım ve Onarım Atölyesi'nde çalışan işçiler, başını cam kavanoza sıkıştırmış kedi yavrusu buldu.

İtfaiye ekipleri, kavanozu dikkatli şekilde kırarak kedi yavrusunu kurtardı.

Su içirilip mama yedirilen kedi yavrusu, daha sonra salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti
Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Diego Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de kafası cam kavanoza sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:37:31. #1.16#

title