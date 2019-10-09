Osmaniye'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

09.10.2019 09:34

Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı.

Vali Coşkun, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde çalışması devam eden 182 projeye 427 milyon 616 bin 234 lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Yapımı tamamlanan ve devam eden projelere 259 milyon 220 bin 663 lira harcama yapıldığını ifade eden Coşkun, "Bu yıl kentte gerçekleşen yatırımlar tarım, turizm, sağlık, ulaştırma, enerji, eğitim ve diğer kamu hizmetleri olmak üzere 7 temel sektörde toplanmaktadır. Bu sektörler içerisinde en çok ödeneğin eğitime, ardından ulaşıma ayrıldığı görülmektedir." diye konuştu.

Toplantıda yapımı biten ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Kaynak: AA