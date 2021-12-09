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Osmaniye'de çiftçilere zeytin yetiştiriciliği eğitimi verildi

Osmaniye'de çiftçilere zeytin yetiştiriciliği eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bünyesinde Tarımsal Yayım ve Yenilikler Projesi kapsamında çiftçilere zeytin yetiştiriciliği eğitimi verildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bünyesinde Tarımsal Yayım ve Yenilikler Projesi kapsamında çiftçilere zeytin yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca uygulanan Tarımsal Yayım ve Yenilikler Projesi kapsamında Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce çiftçiler zeytin yetiştiriciliği konusunda bilgilendirildi. Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personellerinden Dr. Senem Filiz Doksöz, Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Yardımcısı İsmail Yaman ve Ziraat Yüksek Mühendisi Sevde Nur Yıldız tarafından verilen eğitimde zeytin yetiştiriciliği, hastalık ve zararlılarla mücadele ile budama konularında çitçilere teorik ve uygulamalı eğitim verildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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