Osmangazili judocular tatamide zirveye çıkacak
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Osmangazili judocular tatamide zirveye çıkacak

21.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:25
Osmangazili judocular tatamide zirveye çıkacak

Osmangazi Belediyespor'un Milli judocularından Melisa Çakmaklı ve Damla Çalışkan, bu yıl Konya'da 5'ncisi düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda boy gösterecek.

Osmangazi Belediyespor'un Milli judocularından Melisa Çakmaklı ve Damla Çalışkan, bu yıl Konya'da 5'ncisi düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda boy gösterecek. Müsabakada şampiyon olmayı hedefleyen genç sporcular, şanlı Türk bayrağını göndere çekecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede aralarında spor müsabakalarının da bulunduğu toplu etkinlikler ertelendi. Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcularından Melisa Çakmaklı ile Damla Çalışkan, pandemi dönemine rağmen tedbirli bir şekilde kondisyon, güç, kuvvet ve dayanıklılık üzerine antrenmanlar gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan, "Sporcularımız, Eylül ayında 56 ülkenin katılımıyla Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek. Olimpiyat şampiyonumuz Melisa 48 kilogramda, Avrupa şampiyonumuz Damla ise 52 kilogramda rakipleri karşısına çıkacak. Bu turnuva, bizler için büyük önem taşıyor. Daha önce onlarca başarıya imza atan sporcularımız, müsabakaya erkek sporcularımız ile hazırlanıyor. Oldukça iddialıyız. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da genç sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi. - BURSA

Osmangazili judocular tatamide zirveye çıkacak
Osmangazili judocular tatamide zirveye çıkacak
Osmangazili judocular tatamide zirveye çıkacak
Osmangazili judocular tatamide zirveye çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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