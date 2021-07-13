Osmangazi EDAŞ dijitale yaptığı yatırımlarıyla işlerine hız katıyor
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Osmangazi EDAŞ dijitale yaptığı yatırımlarıyla işlerine hız katıyor

Osmangazi EDAŞ dijitale yaptığı yatırımlarıyla işlerine hız katıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Osmangazi EDAŞ'ın uygulamaya aldığı yeni portalı ile elektrikçiler; süreçlerini online ortamda takip edebilecek, proje dosya gönderimlerini platform üzerinden yapabilecekler.

Osmangazi EDAŞ'ın uygulamaya aldığı yeni portalı ile elektrikçiler; süreçlerini online ortamda takip edebilecek, proje dosya gönderimlerini platform üzerinden yapabilecekler.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), proje müelliflerinin ve tesisatı yapan elektrikçilerin Osmangazi EDAŞ'taki tüm süreçlerini online ortamda takip etmelerini ve proje dosya gönderimlerini dijital ortamda yapabilmelerini sağlayan OEDAŞ Portal'ını hizmete aldı. Portalın tanıtım toplantıları OEDAŞ Dağıtım Hizmetleri Müdürü, OEDAŞ İl Müdürleri, meslek odaları başkanları ve müelliflerin katılımı ile Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta gerçekleştirildi. Elektrikçilere portalın nasıl kullanılacağı ve faydaları anlatıldı.

Osmangazi EDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, OEDAŞ portalı hakkında şunları söyledi:

"İllerimizde elektrik dağıtım hizmetini karşılamanın yanı sıra, paydaşı olduğumuz toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda OEDAŞ Portalı ile uzun süren evrak süreçlerini daha kısa sürede çözüme kavuşturmuş olacağız. Portalın verimli kullanılabilmesi amacıyla hizmet verdiğimiz 5 ilde gerçekleştirdiğimiz eğitimler ile hem paydaşlarımız hem de tüketicilerimizin memnuniyetini daha da üst noktalara taşımak için yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize devam edeceğiz. Projenin hayat bulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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