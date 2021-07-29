OEDAŞ tatil döneminde de sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Osmangazi EDAŞ, Hayvan Hakları Federasyonu ile iş birliği çerçevesinde hizmet verdiği illerde Kurban Bayramı tatili süresince sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Osmangazi EDAŞ, Hayvan Hakları Federasyonu ile iş birliği çerçevesinde hizmet verdiği illerde Kurban Bayramı tatili süresince sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Osmangazi EDAŞ, pilot olarak belirlenen noktalara yerleştirdiği mama kaplarından, kedi ve köpek mamasının dağıtımını yapmaya devam etti. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerine elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Mayıs ayında sokak hayvanların için başlattığı kap ve mama dağıtım sosyal sorumluluk projesine, şehirlerin boş kaldığı Kurban Bayramı döneminde de ara vermedi. Tatil döneminde de sokak hayvanlarının yanında olan, mama ve su ihtiyaçlarını karışlayan Osmangazi EDAŞ, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iş birliği çerçevesinde hizmet götürdüğü illerde mama dağıtımı yapmaya devam etti.

Osmangazi EDAŞ Dağıtım Hizmetleri Müdürü Ahmet Tahir Ergenç, hizmet verilen illerin elektrik dağıtım hizmetini karşılamanın yanı sıra, paydaşlarıyla birlikte toplum yararına çaba sarf ettiklerini belirterek, "Çalışanlarımızın fikri vermesi ile hayat bulan sokak hayvanları projemize, havaların sokaktaki dostlarımız için çok sıcak olduğu uzun Kurban Bayramı tatili döneminde de devam ettik. Önümüzdeki günlerde bu projenin gelişerek büyümesi için çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. OEDAŞ olarak o anda ihtiyaç duyulan noktada olmayı benimsiyoruz. Hayvan dostlarımızın ne zaman ihtiyacı varsa OEDAŞ olarak yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı