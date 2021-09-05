Osmaneli'nde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
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Osmaneli'nde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Osmaneli'nde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çerkeşli köyünde meyve bahçesine gitmek üzere yola çıkan Yasin Aslan'ın kullandığı 11 SE 231 plakalı traktör, tarla yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Aslan ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan ve buradaki müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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