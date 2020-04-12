Osmaneli halkı virüsle topyekun mücadele ediyor Bilecik'in Osmaneli ilçesi sakinleri, korona virüse (Covid-19) karşı traktörleri, ilaçlama makineleri ve iş gücüyle gönüllü olarak sokakları dezenfekte ederek dayanışma örneği sergiliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi sakinleri, korona virüse (Covid-19) karşı traktörleri, ilaçlama makineleri ve iş gücüyle gönüllü olarak sokakları dezenfekte ederek dayanışma örneği sergiliyor.

Osmaneli Belediyesinin korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ekibine traktörü ile gönüllü olarak katılan Ramazan Kaba ve diğer vatandaşlar, ilçe sokaklarını dezenfekte etti. Çalışmalar kapsamında traktörü ile gelen traktörü, ilaçlama makinesi olan makinesiyle, hiçbir şeyi olmayanlar ise belediyenin tedarik ettiği ekipmanlarla sokakları dezenfekte etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in çağrısı üzerine traktörü ve arkasında bulunan ilaçlama tankı ile yardıma geldiğini anlatan Düzmece köyünden Ramazan Kaba, "Bu kötü günlerde Osmaneli'ne ilaçlama yapalım dedik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' yolundan çıkarak Osmaneli'de güzel dezenfekte yaptık. Giremediğimiz sokaklar olmuştur, onlar kusura bakmasınlar. Ama yine de biz bu işi yapmaya talibiz. Hiçbir menfaatimiz yok" dedi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde Osmaneli korona virüse karşı büyük bir mücadele veriyoruz"

Belediye Başkanı Şahin ise, ilçede korona virüsle mücadele konusunda vatandaştan büyük destek aldıklarını anlatarak, "Tabii zaman zaman temizlik personelimizde yorgunluk ve bu virüsle etkilenme nedeniyle azalmalar oluyor. Ama halkımızdan özellikle bu konuda çok büyük destek alıyoruz. Özellikle Ramazan Kaba kardeşimizden, Orhan Baykal kardeşimiz, Mehmet Duman, Murat Çubukçu bizzat traktörleriyle ve araçlarıyla ilaçlama makineleri ile bizlere bu konuda destek oluyorlar. Böylelikle birlik ve beraberlik içerisinde Osmaneli korona virüse karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Hijyen koşullarının oluşmasını sağlıyoruz. İnşallah şu 2 haftalık süreci de iyi bir şekilde geçersek ülkemizin yakın bir dönemde bu illetten kurtulacağını umut ediyoruz" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA