06.10.2019 11:09

Çorum'da Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Osmancık Güreşleri Kırkpınar'ı aratmadı.



Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında festival alanında yapılan yağlı güreş müsabakaları büyük ilgi gördü. Güreşleri izlemeye gelen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alana akın etti. Dua ile başlayan güreşlere Çorum'un yanı sıra diğer illerden 500 pehlivan katıldı.



Yağlı güreşlerde en çok ilgiyi baş pehlivanlık güreşleri gördü. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda rakibi Ünal Karaman'ı yenen Ali Gürbüz, başpehlivan olurken Recep Kara ise üçüncü oldu. Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak, tozkoparan, teşvik 1, teşvik 2, minikler 1 boy ve minikler 2 boy olmak üzere 14 kategoride yapılan güreşlerde sporcuların da ilgisi yoğun oldu.



Osmancık Yağlı Güreşler Başpehlivanı Ali Gürbüz, ilk defa Osmancık'a geldiğini belirterek, Osmancık Belediyesi'nin güzel bir organizasyona imza attığını söyledi. Pırlanta Pirinç Festivali'ne katılmaktan da mutlu olduğunu ifade eden Gürbüz, kendilerini en güzel şekilde ağırlayan misafir eden Çorum ve Osmancık halkına teşekkür etti.



Güreşlerin düzenlenmesinde emeği geçen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e de teşekkürlerini ileten Gürbüz, "Güzel bir organizasyondu. Sezonu iyi şekilde tamamladım. Katıldığım güreşlerde birinci oldum. Diğer güreşleri de kazanarak sezonu birinci olarak tamamlamayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı. Er meydanını dolduran güreşseverlere teşekkür eden Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 5 yıl aradan sonra yağlı güreş müsabakalarını tekrar düzenlediklerini açıkladı.



Ata sporu güreşe milletin sahip çıktığını alanı doldurarak da güreşe olan sevgilerini gösterdiklerini dile getiren Başkan Gelgör, "Bütün pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir organizasyonun sonuna geldik.Halkımız ve tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Güreşlerimiz bundan sonraki yıllarda da devam edecek" diye konuştu.



Güreşleri Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Özen, MHP İl Başkanı Agah Karapınar, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kargın Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, ilçe belediyebaşkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda güreşsever izledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA